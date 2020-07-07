Украинцам рассказали, каким образом чаще всего детям передается ротавирусная инфекция, в каком возрасте она наиболее опасна и как ее лечат.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Почти каждый ребенок в мире до достижения 5-летнего возраста заражается ротавирусом по крайней мере один раз. Однако с каждым последующим заражением иммунитет усиливается. Ротавирусная инфекция (Ротавирусный энтерит) - болезнь вирусного происхождения, является наиболее частой причиной тяжелой диареи, нередко смертельной, особенно у младенцев и маленьких детей", - указано в сообщении.

Пути передачи

Инфицирование происходит чаще всего фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой а также во время еды.

Симптомы

После заражения вирусом инкубационный период длится около двух дней. Симптомы часто начинаются с рвоты. Затем наступает частая диарея, продолжающаяся в течение четырех-восьми дней. Также характерна не спадающая повышенная температура тела. Процент симптоматического распространения инфекции является наибольшим в возрасте до двух лет и постепенно уменьшается к 45-летнему возраста. Тяжелые симптомы обычно возникают у детей от шести месяцев до двух лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Лечение

Лечение острой ротавирусной инфекции является неспецифическим и предусматривает прежде всего борьбу с обезвоживанием. При условии надлежащего лечения и профессионального надзора прогноз для жизни положительный.

Профилактика

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Вакцина защищает от вирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания. Для обеспечения ранней защиты от инфекции достаточно две дозы. Первая доза может быть назначена ребенку на шестой неделе жизни. Интервал между применением первой и второй доз должно быть не менее четырех недель. Курс вакцинации следует завершить до достижения ребенком возраста 24 недель. Особых предостережений для прививки от ротавирусной инфекции нет. Вакцину против этой инфекции можно сочетать с другими вакцинами, которые включены в календарь прививок. В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным. То есть, вакцинироваться нужно за свой счет.

Напомним, в то время, пока мировая общественность обеспокоена китайским коронавирусом, в Украину вернулся птичий грипп. Серьезность вируса подтверждает то, что на этой неделе Европа запретила ввоз мяса птицы из Украины.

Как сообщала "Страна", в Хмельницком в местную инфекционную больницу с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит" попали 24 ребенка, из них 15 детей употребляли продукцию молочной кухни.