Эсминец ВМС США "Портер", который 17 июня зашел в Черное море для проведения маневров по укреплению безопасности и взаимодействию с союзниками по НАТО, начал во вторник переход в Средиземное море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США.

В Черном море этот эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke принял участие в совместных учениях с судами Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. На учениях также присутствовал американский десантный корабль-док ВМС США "Оук Хилл".

Также сегодня стало известно, что в акваторию Черного моря вошла минно-тральная группа Северо-Атлантического альянса в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщика "Тамбре" Испании и корабля "Гаэта" ВМС Италии. Черноморский флот России следит за действиями этих судов.

Как писала "Страна", вчера турецкие власти перекрыли движение судов по проливу Дарданеллы из-за масштабного лесного пожара на берегу.

Мы также сообщали, что в мае впервые за 30 лет группа военных кораблей США вошла в Баренцево море.