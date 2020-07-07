На Мариинском прииске в Свердловской области, принадлежащем российской госкорпорации Ростех, нашли четыре коллекционных изумруда. Их общая масса равна 4,8 кг. Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет.

Об этом сообщает сайт корпорации.

Изумруды были найдены на ленте конвейера при сортировке камней. Масса каждого из них варьируется от 1 до 1,5 кг, стоимость – от 7 до 11 тысяч долларов. Общая стоимость самородков может достигать 40 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. После оценки Гохрана РФ будет принято решение об их продаже.

По словам представителя дочернего предприятия Ростеха "РТ-Капитал" Кирилла Федорова, найти камни отменного качества удалось благодаря изменению технологии дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии развития. На прииске изменили настройки фракционного оборудования, что позволило увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Крупные изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни.

"Мы рассчитываем, что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых владельцев", – отметил Федоров.

Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысяч тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 т бериллов.

Ранее "Страна" сообщала, что на руднике в Южной Африке нашли гигантский чистый изумруд стоимостью $2,5 млн.

Мы также писали, что на Урале нашли огромный изумруд массой почти 2 кг.