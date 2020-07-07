Пожары в лесах Новоайдарского района Луганской области могли возникнуть из-за поджога.

Об этом в комментарии "Радио НВ" рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", - заявил чиновник. По его словам, из-за сильной жары невозможно было предупредить распространение огня.

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами, как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", - добавил Гайдай.

Рассказал глава Луганской области и о сложностях при эвакуации местных жителей.

"Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем", - отметил Гайдай.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов следят за тем, чтобы в зоне пожара не орудовали мародеры.

"Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но на некоторых участках очаг настолько большой, что квадракопотеры падают от температуры", - сказал чиновник.

По его информации, на данный момент огонь распространился на 100 гектаров площади.

Напомним, что вчера днем в Луганской области возник лесной пожар. Огонь подбирается к селам региона, к его тушению ГСЧС задействовало более 350 пожарных. Ликвидация пожара осложняется сильным ветром, который активно разносит огонь по площади лесных массивов.

Ранее мы писали, что число погибших при пожаре выросло до 5 человек.