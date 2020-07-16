Гороскоп на сегодня, 16 июля, для каждого знака Зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 июля, для каждого знака Зодиака

Предлагаем читателям гороскоп на четверг, 16 июля для каждого знака Зодиака. 

Овен (21.03 - 20.04)

Чтобы найти необходимое решение - достаточно прислушаться к себе. Чтобы продвинуться по службе потребуется проявить дипломатичность. Все разногласия необходимо решать спокойно и мирным путем. 

Телец (21.04 - 20.05) 

У Тельцов намечаются неплохие перспективы, но для достижения цели нужно будет пройти ряд испытаний. Ваши планы также потребуют определенных денежных затрат. Залогом на пути к успеху станет хорошее настроение.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам необходимо свести нагрузку на работе к минимуму. Желательно не допускать эмоциональных всплесков и не предпринимать серьезных изменений. Накопившиеся проблемы помогут решить открывшиеся сегодня возможности. 

Рак (22.06 - 22.07)

Без вашего личного участия дело трудно будет сдвинуть с мертвой точки. При этом результативность будет во многом зависеть от вашего самообладания. Зато есть шанс, что сбудется практически все, о чем вы задумывались прежде. 

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня лучший день для решительных действий, но нужно стараться лишний раз не попадаться на глаза требовательному начальству. Трезво рассчитывайте свои силы и не допускайте переработок. Вечером уделите себе больше внимания. 

Дева (24.08 - 23.09)  

День может подкинуть несколько щекотливых ситуаций, которые потребуют от вас хладнокровия. Ваше чрезмерное правдолюбие может вызвать споры и конфликты. Вечер постарайтесь провести вместе с родными людьми.  

Весы (24.09 - 23.10)  

Ваши желания могут идти вразрез с суровой реальностью. Поэтому сегодня Весам необходимо найти баланс между тем, что хочется, и тем, что необходимо. Это позволит обрести уверенность в собственных действиях.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Сегодня все поручения, данные вам вышестоящим начальством, могут оказаться неперспективными и мало интересными. Не позволяйте обстоятельствам влиять на ваши намерения. Вечером нужно остерегаться обмана. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Сегодня вы будете уверены, что вам под силу все невозможное. Ситуация будет складываться в вашу пользу. Старайтесь только внимательнее отнестись к рабочим обязанностям и тогда успех вам гарантирован. 

Козерог (22.12 - 20.01) 

Козероги не должны упускать из виду ни одну мелочь. На работе возникла достаточно запутанная ситуация, которая потребует вашего внимания. В ближайшее время нужно забыть про отдых, чтобы все держать под контролем.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут почувствовать тягу к трудовой деятельности. При этом необходимо проявить осторожность в общении со знакомыми и друзьями, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Также не нужно отклонять перспективные предложения. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Рыбы наконец-то могут получить пользу от общения с руководством, контакты будут благоприятными, а вопросы сможете решить легко и непринужденно. Звезды советуют вам наслаждаться полноценной жизнью, но постараться не слишком тратиться на приобретения. 

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