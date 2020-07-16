Предлагаем читателям гороскоп на четверг, 16 июля для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Чтобы найти необходимое решение - достаточно прислушаться к себе. Чтобы продвинуться по службе потребуется проявить дипломатичность. Все разногласия необходимо решать спокойно и мирным путем.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов намечаются неплохие перспективы, но для достижения цели нужно будет пройти ряд испытаний. Ваши планы также потребуют определенных денежных затрат. Залогом на пути к успеху станет хорошее настроение.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам необходимо свести нагрузку на работе к минимуму. Желательно не допускать эмоциональных всплесков и не предпринимать серьезных изменений. Накопившиеся проблемы помогут решить открывшиеся сегодня возможности.

Рак (22.06 - 22.07)

Без вашего личного участия дело трудно будет сдвинуть с мертвой точки. При этом результативность будет во многом зависеть от вашего самообладания. Зато есть шанс, что сбудется практически все, о чем вы задумывались прежде.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня лучший день для решительных действий, но нужно стараться лишний раз не попадаться на глаза требовательному начальству. Трезво рассчитывайте свои силы и не допускайте переработок. Вечером уделите себе больше внимания.

Дева (24.08 - 23.09)

День может подкинуть несколько щекотливых ситуаций, которые потребуют от вас хладнокровия. Ваше чрезмерное правдолюбие может вызвать споры и конфликты. Вечер постарайтесь провести вместе с родными людьми.

Весы (24.09 - 23.10)

Ваши желания могут идти вразрез с суровой реальностью. Поэтому сегодня Весам необходимо найти баланс между тем, что хочется, и тем, что необходимо. Это позволит обрести уверенность в собственных действиях.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня все поручения, данные вам вышестоящим начальством, могут оказаться неперспективными и мало интересными. Не позволяйте обстоятельствам влиять на ваши намерения. Вечером нужно остерегаться обмана.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вы будете уверены, что вам под силу все невозможное. Ситуация будет складываться в вашу пользу. Старайтесь только внимательнее отнестись к рабочим обязанностям и тогда успех вам гарантирован.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги не должны упускать из виду ни одну мелочь. На работе возникла достаточно запутанная ситуация, которая потребует вашего внимания. В ближайшее время нужно забыть про отдых, чтобы все держать под контролем.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут почувствовать тягу к трудовой деятельности. При этом необходимо проявить осторожность в общении со знакомыми и друзьями, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Также не нужно отклонять перспективные предложения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы наконец-то могут получить пользу от общения с руководством, контакты будут благоприятными, а вопросы сможете решить легко и непринужденно. Звезды советуют вам наслаждаться полноценной жизнью, но постараться не слишком тратиться на приобретения.