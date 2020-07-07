Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств первого Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова Елена Смолярчук рассказала о самочувствии добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса.

Ее слова приводит Телеграм-канал "РИА Новости".

Первой группе добровольцев вакцину ввели более трех недель назад, второй - чуть больше двух недель назад.

По словам Смолярчук, все участники исследования чувствуют себя хорошо. Реакция на вакцину продержалась не более суток и была такой же, как на другие вакцины: отмечались лишь покраснение кожи в месте укола, головная боль, першение в горле. Степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому вмешательства со стороны врачей не потребовалось.

"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают", - отметила женщина.

Выписка добровольцев планируется 15 и 20 июля при условии их хорошего самочувствия.

Как писала "Страна", параллельно в России проходит испытания вакцина, созданная Национальным исследовательским центром им. Гамалеи.

Мы рассказывали, что происходит с участниками этих испытаний.