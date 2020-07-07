Только покраснение в месте укола. В России рассказали, как себя чувствуют участники испытаний вакцины от коронавируса
Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств первого Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова Елена Смолярчук рассказала о самочувствии добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса.
Ее слова приводит Телеграм-канал "РИА Новости".
Первой группе добровольцев вакцину ввели более трех недель назад, второй - чуть больше двух недель назад.
По словам Смолярчук, все участники исследования чувствуют себя хорошо. Реакция на вакцину продержалась не более суток и была такой же, как на другие вакцины: отмечались лишь покраснение кожи в месте укола, головная боль, першение в горле. Степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому вмешательства со стороны врачей не потребовалось.
"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают", - отметила женщина.
Выписка добровольцев планируется 15 и 20 июля при условии их хорошего самочувствия.
Как писала "Страна", параллельно в России проходит испытания вакцина, созданная Национальным исследовательским центром им. Гамалеи.
Мы рассказывали, что происходит с участниками этих испытаний.