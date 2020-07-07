Виталий Кличко показал фото сына, который вырос выше его младшего брата Владимира
Мэр Киева Виталий Кличко показал фото, на котором видно, что его младший ребенок уже значительно выше брата.
Снимок родственников киевский голова опубликовал в своем Facebook.
"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - прокомментировал фотографию Кличко.
По официальным данным, рост Владимира составляет 1,98 м. Судя по снимку, 15-летний Максим-Александр минимум на 5 см выше.
Кроме Максима-Александра, названного в честь немецкого боксера Макса Шмеллинга, у Кличко и его жены Натальи есть 20-летний сын Егор-Дэниел и 17-летняя дочь Елизавета-Виктория.
На днях "Страна" рассказывала, как Виталий Кличко с матом отчитал известного руфера.
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