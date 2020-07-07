Мэр Киева Виталий Кличко показал фото, на котором видно, что его младший ребенок уже значительно выше брата.

Снимок родственников киевский голова опубликовал в своем Facebook.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - прокомментировал фотографию Кличко.

По официальным данным, рост Владимира составляет 1,98 м. Судя по снимку, 15-летний Максим-Александр минимум на 5 см выше.

Кроме Максима-Александра, названного в честь немецкого боксера Макса Шмеллинга, у Кличко и его жены Натальи есть 20-летний сын Егор-Дэниел и 17-летняя дочь Елизавета-Виктория.

На днях "Страна" рассказывала, как Виталий Кличко с матом отчитал известного руфера.

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