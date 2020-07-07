Количество жертв лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области увеличилось до пяти человек.

Об этом по состоянию на 19:20 информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:20 предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

Во время экстренного заседания чиновников в Офисе президента, главе государства доложили, что к ликвидации пожара привлечены подразделения ВСУ, Нацгвардии и дополнительные силы ГСЧС.

Напомним, что вчера днем в Луганской области возник лесной пожар. Огонь подбирается к селам региона, к его тушению ГСЧС задействовало более 350 пожарных. Ликвидация пожара осложняется сильным ветром, который активно разносит огонь по площади лесных массивов.

Ранее мы писали, что на месте пожара ожидают прибытия дополнительных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.