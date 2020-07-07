Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что темпы распространения коронавируса ускоряются. Также он считает, что пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика.

Как сообщает "Интерфакс-Запад", заявление чиновник сделал во вторник на брифинге ВОЗ.

"Сейчас зафиксированы 11,4 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 535 тысяч летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус.

По его словам, только за выходные в мире выявили более 400 тысяч случаев инфицирования новым вирусом, тогда как с момента начала пандемии такого показателя человечество достигло за 12 недель.

Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", - пояснил Гебрейесус.

Как писала "Страна", на днях ВОЗ остановила испытание трех препаратов от коронавируса.

Мы также сообщали, что другой чиновник ВОЗ заявлял об уже втором пике пандемии коронавируса.