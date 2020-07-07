Служба безопасности Украины (СБУ) поделилась подробностями громкого задержания членов межэтнической организованной преступной группировки в Одессе. Ее лидером оказался "вор в законе" по кличке "Лоту Гули".

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба СБУ.

Сообщается, что преступники терроризировали жителей региона, в том числе и предпринимателей. Вчера, 6 июля, злоумышленники собирались похитить местного бизнесмена. Однако спецназу СБУ удалось поймать "рэкетиров" на горячем.

Выяснилось, что в состав группы входили более 10 жителей Одессы. Сначала они провоцировали конфликтные ситуации, а затем требовали от потерпевших крупные суммы денег, чтобы их "решить". Если жертвы отказывались платить, им угрожали физической расправой.

СБУ установила, что преступников контролировал "вор в законе" по кличке "Лоту Гули", который скрывается от украинских правоохранителей за границей.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера "Страна" рассказывала о том, как СБУшники гнались за преступниками на двух микроавтобусах.

Также мы сообщали, что недавно причастную к совершению террористических актов в различных регионах Украины преступную группировку обезвредили в Днепре.