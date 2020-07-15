Предлагаем читателям гороскоп на 15 июля для каждого знака Зодиака. В отдельном материале - лунный календарь и расписание магнитных бурь на весь июль.

Овен (21.03 - 20.04)

Богатство идей Овна поможет показать себя лидером, заодно демонстрируя ваши прекрасные организаторские способности. День будет насыщен контактами и встречами. Сегодня вы точно удивите окружающих, если согласуете свои действия с близкими.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам обязательно нужно найти время для старых друзей. Желательно посвятить им чуть больше свободных часов для обсуждения наболевших тем. С близкими установится атмосфера взаимного доверия и понимания, появится шанс поднять свой авторитет в глазах любимого человека.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодняшний день Близнецам лучше посвятить созданию домашнего комфорта и уюта. Период способствует принятию конструктивных решений. Постарайтесь только, чтобы реакция домочадцев на результат ваших действий была восхищенной, а не возмущенной.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам необходимо остерегаться служебных романов, которые могут загубить вашу карьеру на корню. Вам незачем жить в мире иллюзий, которые разбивают реальность вдребезги. Звезды советуют пересмотреть свой стиль поведения или сменить имидж.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодняшний день снова вернет женщин-Львов к домашним хлопотам, уже успевшим надоесть, но впечатляющим по результатам. А вот Львы-мужчины поймут, что их внешность оказывает большее влияние на их карьеру, нежели их интеллект.

Дева (24.08 - 23.09)

День может оказаться неоднозначным: не показывайте своеволия на работе - начальству может не понравиться ваше поведение. Также не допускайте занятий личными делами в разгар работы. Будьте аккуратными, чтобы не допустить конфронтацию с руководством.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня судьба может испытывать Весов на прочность. Вы легко преодолеете все препятствия, если не будете обращать внимание на сплетни. Не бойтесь перемен, постарайтесь избегать неловких ситуаций и сдерживать негативные эмоции.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам потребуется часто прибегать к компромиссным решениям. Сегодня ваш талант дипломата оценят выше, чем принципиальность. Постарайтесь не отказываться от помощи коллег и сами готовьтесь предложить поддержку, когда вас о ней попросят.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам необходимо проследить, что и кому вы говорите, чтобы не почувствовать себя "испорченным телефоном". Неразбериха приведет к тому, что окружающие вас люди останутся весьма недовольны друг другом.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов увеличивается нагрузка интеллектуального характера, повышается уровень личной ответственности, растет число персональных творческих компетенций. День будет способствовать карьерному росту и улучшению отношений с родственниками.

Водолей (21.01 - 20.02)

Для Водолеев сейчас будет неуместной демонстрация азарта в рабочих ситуациях. Конечно, ваши прозорливость и интуиция снова окажутся на высоте, однако звезды советуют немного сбавить обороты, чтобы не питать свой эгоизм.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам понадобиться прозорливость и умение принимать решения мгновенно. Постарайтесь пресекать конфликтные моменты с начальством, все претензии принимайте с благодарностью и вниманием. Только так можно сделать разговор плодотворным и совместно порадоваться новым перспективам.