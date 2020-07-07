На межбанковском валютном рынке во вторник курс гривни укрепился до 26,928 грн/$1 с 26,935 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Нацвалюта растет второй день подряд. Котировки гривни на закрытии торгов составили 26,915-26,940 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 7 июля укрепился до 26,94 грн/$1 с 27,17 грн/$1 в понедельник.

Нацбанк Украины также укрепил курс нацвалюты на 8 июля - 26,93 грн/$1 с 27,1269 грн/$1 накануне.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 8 июля 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 18.6941

BYN 1 белорусский рубль - 11.03

EUR 1 ЕВРО - 30.409

PLN 1 польский злотый - 6.8057

CAD 1 канадский доллар - 19.8371

ILS 1 новый израильский шекель - 7.8092

RUB 10 российских рублей - 3.7552

GBP 1 фунт стерлингов - 33.7336

CZK 1 чешская крона - 1.1393

CHF 1 швейцарский франк - 28.5663

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.8348

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 июля составил 388,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $358,9 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар в Украине продолжает дешеветь, а евро дорожает.

Также мы сообщали, что глава Минфина считает, что Украине нужен более высокий курс доллара.