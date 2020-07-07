Со вчерашнего дня в Луганской области, где в последние дни стояла жара до +38, начались лесные пожары. Во вторник, 7 июля, стало известно, что они приобрели масштабный характер, есть погибшие и уничтоженные дома в селах недалеко от Северодонецка.

Собрали подробности, фото и видео из Новоайдарского района.

Что горит и в каких масштабах?

Как сообщают спасатели, пожар начался днем 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории двух лесничеств - Боровского и Ахтырского. Он распространился на территорию 50 га, из них 20 га - верховой пожар, когда горят кроны деревьев.

Утром 7 июля пожар удалось локализовать, но из-за порывистого ветра и жары до +38 огонь вновь вышел из-под контроля и распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Жителей населенного пункта эвакуируют.

По данным местных СМИ, огонь движется в сторону населенных пунктов Александровка и Пурдовка.

По данным спасателей, уже погибли 4 человека и 9 были госпитализированы. Есть пострадавшие с тяжелыми ожогами и отравившиеся угарным газом. Огонь в селе уничтожил около 80 дачных домов и 30 жилых домов.

К вечеру сегодняшнего дня пожар в этом районе тушит 361 человек и 85 единиц техники. На место прибыли спасатели из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Еще один очаг огня бушует у села Капитаново. Пожар там охватил около 40 гектаров. С ним борются 63 человека и 12 единиц техники.

Фото и видео с мест пожара

Снимки с пожара публикуют спасатели.

Лесной пожар под Северодонецком. Фото: ГосЧС

Также видео с мест пожара публикуют местные СМИ.

Горизонт закрывают клубы дыма.

Ролики в сети публикуют и очевидцы.

Патрульные перекрыли выезд из Северодонецка в направлении Новоайдара, чтобы обеспечить беспрепятственную работу спасателей и медиков.

Фото: 06452