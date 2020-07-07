Синоптики сообщили, где в Украине пройдут грозы и в каких областях спадет жара
В среду, 8 июля, грозовые дожди накроют левобережье Украины, а на западе, части северных и центральных регионов ожидается сухая погода с переменной облачностью и понижением температуры воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных регионах Украины ночью прогнозируют понижение температуры до +9-12 градусов. Днем потеплеет до + 18-23.
В северных областях ночью +11-16, днем - до + 20-23 градусов. В Сумской области - гроза.
В центре страны - ночью до +14-16 градусов, днем потеплеет до + 21-27.
В южных регионах ночью температура опустится до +15-19 градусов, а днем прогреется до +14-28. В Херсонской области - гроза.
Жарче всего будет на востоке страны, где ночью температура воздуха будет держаться на уровне +18-22, а днем воздух раскалится до + 29-31 градуса.
Также синоптики предупреждают, что 8 июля ночью в Украине, кроме западных областей, а днем на левобережье грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый).
Фото: meteo.gov.ua
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