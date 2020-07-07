После новости о выдаче властями Дании разрешения достроить газопровод "Северный поток - 2", приостановленный из-за санкций США, стало известно о передвижениях судна, способного завершить его строительство. Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна" покинула порт в Германии Мукран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на порталы по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

В Мукране находится логистическая база "Северного потока - 2", где хранятся трубы для строительства газопровода. Судно вышло из этого порта во вторник вечером и направилось на юго-восток.

"Фортуна" - баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Ее построили на судоверфи в Шанхае (Китай) в 2010 году, а через год модернизировали. Порт приписки баржи - Гонконг.

Ранее "Страна" отслеживала передвижения судна "Академик Черский", тоже приспособленного для строительства газопроводов. В середине мая оно пришло с Дальнего Востока в Германию. А в конце месяца после стоянки в Мукране направилось на стоянку возле Засниц.