До четырех человек увеличилось число погибших в результате лесного пожара в Луганской области. Огнем уничножены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Об этом сообщает ГСЧС.

"Предварительно, 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу" , - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 чел. и 85 единиц техники. Ожидаются дополнительные силы из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

По состоянию на 16:45 пожар перекинулся с лесного массива в дома по улице Песчаная села Смоляниново Новоайдарского района. Пострадали 20 домов. Об этом в соцсети написал уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский.

По его словам, в Новоайдарскую больницу отправили 21 местного жителя: 15 детей, 6 взрослых. Один взрослый пребывает в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем).

"РГА Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара. Я и сотрудники представительства Офис Омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях находятся на круглосуточном связи.

Если, у родственников местных жителей есть потребность в связи с родственниками или другие вопросы, звоните мне лично - 0968688502 - Лисянский Павел Леонидович", - написал в соцсети омбудсмен.

Напомним, в апреле масштабный лесной пожар произошел на территории чернобыльской зоны отчуждения. В том же месяце лесные возгорания были зафиксированы и на территории Житомирской области.