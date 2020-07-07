Возле курортного города Карловы Вары в Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда. В результате по меньшей мере два человека погибли, десятки пассажиров ранены.

Об этом сообщает чешское издание Aktualne.

Авария произошла около 15:10 по местному времени (в 16:10 по Киеву) неподалеку от транспортной станции Пернинк. Один из поездов следовал из Карловых Вар в Йохангеоргенштадт (Германия), а второй - в противоположном направлении.

Причины столкновения пока не известны. Железнодорожная инспекция уже пообещала провести расследование причин и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

Вскоре после аварии чешское телевидение заявило со ссылкой на спасателей, что по меньшей мере три человека погибли. Однако позже спасатели уточнили, что подтверждены две смерти. При этом 20-30 человек получили травмы, некоторые весьма серьезные. Поэтому спасатели не исключают, что жертв будет больше.

Пострадавшим помогают чешские специалисты, а также спасатели из Саксонии.

Место аварии находится в очень запутанной пересеченной местности. Некоторые пассажиры с легкими травмами покинули поезд и место происшествия до приезда спецслужб, и точное количество пострадавших сейчас назвать невозможно.

Столкновения поездов происходят нередко. Так, "Страна" рассказывала, как в Кировоградской области врезались друг в друга грузовой и маневренный составы.

Также мы рассказывали о масштабной аварии с пассажирскими поездами в Испании.