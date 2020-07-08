Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий в ближайшее время не планирует проводить новые акции протеста. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста "Страны" в эфире шоу "Эпицентр" на телеканале NewsOne.

"Я бы не хотел рисковать людьми. Поэтому мы сейчас думаем, как лучше нам решать с улицей. Однозначно надо выходить на мирные акции протеста. Но не против кого-то, а за свои права. Но я бы не хотел, чтобы кто-то страдал. А мы видим разнарядки, которые спущены из Офиса президента - бить, убивать. Я уверен, что ОП имеет к этому отношение. И очень скоро я опубликую фактические данные в подтверждение этому", - заявил Шарий.

Как сообщала "Страна", 17 июня сторонники "Партии Шария" провели акцию протеста у здания Офиса президента. А 2 июля на акцию протеста против "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы За жизнь" вышли представители Нацкорпуса.