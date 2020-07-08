Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, отвечая на вопрос журналиста "Страны" в эфире шоу "Эпицентр" на телеканале NewsOne, заявил, что его можно поздравить с рождением ребёнка. Однако отказался называть его имя и пол.

"Я предпочитаю все, что связано с личной жизнью, оставлять за скобками. Мне даже начали писать, может, горе случилось, когда увидели, что Ольга (супруга Шария - Ред.) беременна, а потом об этом не было сообщений. Я не пощу фотографии ребёнка. Но без сомнения, если Ольга была беременна, она ж не слон, чтоб вынашивать три года. Поэтому да, она родила. Но я не называю ни пол, ни имя ребёнка. Просто не хочу. Считаю это неправильным. Может быть, когда-нибудь я изменю свое мнение", - прокомментировал Анатолий Шарий.

До этого момента семья выставляла в соцсетях фотографию Ольги Шарий в положении, но сообщений о рождении ребёнка не публиковала.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что журналисты обнаружили у Шария виллу в Испании за миллион евро. Шарий подтвердил, что это действительно его вилла, но уточнил: она стоит 3 миллиона.

Также Анатолий Шарий рассказал, планирует ли проводить новые акции протеста.