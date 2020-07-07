Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в апреле вместе с согражданами митинговал за отмену карантинных ограничений, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Тест главы государства на наличие нового коронавируса дал положительный результат. Об этом заявил сам Болсонару во вторник, во время телевизионного интервью.

Подробностей о физическом состоянии президента не сообщается.

Как писала "Страна", Бразилия стала одним из мировых лидеров ко числу инфицированных коронавирусом. Ее опережает только США. На эти две страны, а также на Россию и Индию приходится половина всех подтвержденных на планете случаев заражения.

В марте бразильские СМИ уже сообщали о коронавирусе у Болсонару. Однако президент опроверг эту информацию и обвинил прессу во лжи.