Предлагаем читателям гороскоп на 14 июля для каждого знака Зодиака. Сегодня оптимальный день для подведения итогов. Физические нагрузки лучше уменьшить, потому что силы каждого представителя Зодиака могут идти на убыль.

Отдельно читайте астрологический прогноз на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня график работы может показаться довольно напряженным. Чтобы снять нервные перегрузки, встречайтесь с друзьями и позволяйте делать себе передышки. Хорошо запускать мысли о будущем, однако звезды не советуют думать о вложении денег в бизнес. По крайней мере, не на этой неделе.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут сегодня смело пускать в ход все свое обаяние, чтобы встретиться с новыми шикарными перспективами. В день, когда вас практически во всем будет ожидать удача, можно баловать себя безостановочно.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Все проблемы Близнецов - от накопившейся усталости и попыток родственников вмешаться в вашу личную жизнь. Эти моменты нужно решать как можно быстрее - не позволяйте никому влиять на ваши решения. Также сегодня могут быть актуальными вопросы зарплаты и карьерного роста.

Рак (22.06 - 22.07)

Авантюрный нрав Раков может привести к риску крупных финансовых потерь. Постарайтесь привести в гармонию ваш неуемный азарт. Звезды призывают вас немедленно совладать с жаждой новых ощущений, не суетиться и не подгонять события в своей жизни. Пусть все идет своим чередом.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы будут сегодня решительны в делах, блистательны умом и сильны духом. Главное - настроиться на победу, забыть про слова "если" и "но", бороться за успех до конца. Звезды также советуют сдерживать некоторые эмоциональные порывы и сулят повышение по службе.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы могут уже сегодня реализовать одно из своих главных желаний, если с раннего утра смогут сформировать его во всех деталях. Реальные формулировки в постановке цели сделают результаты вашей деятельности обозримыми и повысят настроение.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам нужно свести разговоры до минимума - излишества в общении не нужны ни дома, ни на работе. Ненужные разговоры только оттягивают время достижения результата. А окружающие просто не смогут оценить ваши достижения по достоинству.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы смогут преуспеть сегодня в любых начинаниях. Для этого не нужно делиться секретами начального успеха, а предъявить результаты деятельности по факту. Сегодня также могут произойти события, затрагивающие интересы семьи.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Откладывать на потом все накопившиеся до сегодняшнего дня дела уже не представляется возможным. Закатите рукава, не отвлекайтесь на советы друзей - и приступайте к делу. Вашим козырем сегодня станет обезоруживающая честность и искренность.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги добьются-таки лаврового венка, выбрав правильную стратегию. Но если упустите представленную возможность - пожалеете. Идите вперед, не оглядываясь на действия недоброжелателей. Пусть завистливые взгляды и шепот за вашей спиной подталкивают вас к успеху.

Водолей (21.01 - 20.02)

Ваше вдохновение может растаять, как эскимо в жару, если вы будете акцентировать свое внимание на каждой детали. Забудьте на время про свой перфекционизм, включайте пятую передачу - и мчитесь навстречу удаче. Вечером вас может ждать общение с важными людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня лучше работать над завершением начатых дел и не начинать новые проекты. Уже на днях вас ожидает творческий подъем, появятся силы и работа перестанет быть в тягость. Не забывайте расширять свой творческий потенциал, коммуницируйте с близкими и друзьями.