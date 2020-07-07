В Испании антитела к коронавирусу выработались только у 5% обследованных граждан, несмотря на то, что в этой стране некогда был один из очагов распространения Covid-19. Последние данные исследований говорят о невозможности формирования коллективного иммунитета к болезни.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует BBC.

Сообщается, что у жителей прибрежных районов Испании уровень антител оказался ниже 3%, однако этот показатель выше там, где были зафиксированы вспышки коронавирусной болезни.

Стоит отметить, что коллективный иммунитет формируется при условии, если от 70% до 90% населения невосприимчивы к болезни. Таким образом, данные исследования показывают, что достичь таких показателей невозможно.

"В этой ситуации соблюдение социальной дистанции и усилия по выявлению новых случаев и изоляции заболевших и их контактов необходимы для борьбы с эпидемией в будущем", - считают исследователи.

Напомним, что недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.

Ранее мы писали, что китайские ученые исследовали, как долго держится иммунитет у перенесших коронавирусную болезнь. Выяснилось, что через восемь недель у большинства людей уровень антител значительно снижается. Особенно быстро это происходит у бессимптомных пациентов - у 40% из них антитела вовсе перестают выявлять.