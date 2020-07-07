В 2020 году студия "Квартал 95" снимет сразу четыре сериала для телеканала "Украина", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. Премьеры запланированы тоже на текущий год.

Об этом сообщает информационно-аналитическое издание Media Business Reports со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В Киеве уже стартовали съемки одного из упомянутых сериалов. Это четырехсерийная комедия под названием "18-летний олигарх". По сюжету, у 45-летнего олигарха жизнь идет под откос, когда он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Богач решает передать свои бизнес и имущество внебрачной 18-летней дочери. Правда, с девушкой, живущей в глухом селе, он до этого не был знаком. У героя есть всего месяц, чтобы найти с ней общий язык и сохранить компанию.

В комедии играют Иван Оганесян, Ирина Гришак, Лилия Ребрик, Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков и другие. Продюсерами выступили Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод и Наталия Стрибук. Сценарист - Александр Щур.

Руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир прокомментировал совместные проекты с "Украиной".

"Изначально это было предложение канала, который хотел побаловать свою аудиторию чем-то новеньким. И хотя наша студия в основном специализируется на комедиях, в других жанрах нам тоже всегда интересно проявлять свой потенциал. К тому же это далеко не первая наша попытка совместить несколько жанров в одном. Кстати, мы планируем, что весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер - Андрей Силкин. Именно он снял первый наш сериал для "Украины" - "Семья на год", который с успехом прошел в телеэфире в конце прошлого года", - сказал Шефир.

Отметим, что ранее основным партнером "Квартала" был телеканал олигарха Игоря Коломойского 1+1. Телеканал "Украина" принадлежит олигарху Ринату Ахметову, с которым Коломойским враждует. В тоже время, в последнее время команда президента Владимира Зеленского, как уже писала "Страна", активно наращивает взаимодействие с Ахметовым по разным вопросам.

"Квартал" начал сотрудничать с телеканалом Ахметова еще в прошлом году, а сейчас, как видим, сотрудничество расширяется.