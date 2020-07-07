В США 4 июля ушли в мир иной сиамские близнецы Ронни и Донни Галион, прожившие рекордно долгую жизнь. Они родились 28 октября 1951 года и умерли в возрасте 68 лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2014 году они установили мировой рекорд по продолжительности жизни среди сиамских близнецов. Ронни Галион отметил, что они с братом мечтали об этом.

Близнецы имели общую нижнюю часть желудочно-кишечного тракта и половой орган. При этом каждый из братьев имел свое сердце, желудок, руки и ноги.

С детства и до 1991 года братья работали на ярмарках, чтобы иметь деньги на оплату медицинских счетов. Они жили самостоятельно, пока в 2010 году не вынуждены были переехать к одному из своих братьев. Мужчина отметил, что Ронни и Донни прошли долгий путь и были абсолютно счастливы.

фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", в США сестры-сиамские близнецы отказались от хирургического разделения. Они стали героинями фильма "Две сестры, одно тело", который вызвал всеобщее восхищение.

Ранее у нас выходил материал о том, как британские врачи успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами.