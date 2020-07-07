Во вторник, 7 июля, в зоне конфликта на Донбассе семь раз нарушался режим прекращения огня. Противник использовал вооружение, которое по условиям договоренностей давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

Об этом сообщает в вечерней сводке в Facebook штаб Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на рассвете были применены запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения на подступах к Новотошковскомк. На этом участке фронта противник более полутора часов обстреливал позиции ВСУ из артиллерийских систем, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - у Старогнатовки и Водяного - стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Богдановки противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы и стрелковое оружие.

Подразделения ВСУ ответили на все огневые провокации, заставив противника вернуться к соблюдению режима тишины.

Потери противника уточняются. Что касается потерь ВСУ, то в результате обстрелов четверо военнослужащих получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали им неотложную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался. В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее "Страна" приводила слова командующего ВМС ВСУ о том, что украинская армия готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией.

Командующий ООС назвал это заявление преувеличением.