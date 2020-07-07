Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова, которые уже не используются армией этого европейского государства, чтобы помочь "восстановить суверенитет и территориальную целостность". В Минобороны Эстонии считают, что оружие пригодится украинским коллегам для поддержания "безопасности всей Европы" в условиях российской агрессии.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба ведомства.

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйка.

Кроме того, он отметил, что эстонские военные делятся опытом с украинской стороной в области территориальной защиты и кибербезопасности.

В свою очередь майор Ристо Партел, глава вооруженных сил Эстонии, заявил, что военные смогли отдать свои пистолеты, потому что они перешли на стандартный калибр НАТО.

"Макаров компактен, надежен и прост в использовании по своей конструкции и определенно станет важным компонентом в вооружении украинцев", - отметил чиновник.

Также в пресс-службе Минобороны Эстонии подчеркнули, что оружие отправлено по просьбе Украины. Транспортные расходы в размере почти 7000 евро понесет Эстония.

Напомним, что недавно конгресс украинцев Эстонии заметил в учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ "I love English - 7" карту Европы, на которой аннексированный Крым показан частью России.

Ранее мы писали, что США передали Украине военное оборудование на сумму более $60 миллионов, в частности - противотанковые ракеты Javelin.