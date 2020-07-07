Днем во вторник, 7 июля, экипаж патрульных полицейских заметили и остановили автобус "ЛАЗ", водитель которого разговаривал по телефону во время движения.

Во время общения полицейские выявили у водителя явные признаки наркотического опьянения. Также у него не было защитной маски. На требование патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения 33-летний водитель отказался в присутствии свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инспекторы составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП. О происшествии сообщили директору автопарка. Для продолжения движения автобуса по маршруту на место прибыл другой водитель.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Как сообщала "Страна", пьяный сотрудник автомойки угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми. Его задержали небезразличные люди еще до приезда полиции.

Напомним, что в результате столкновения трех автобусов в Польше, пострадали 14 людей.