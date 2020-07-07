Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине небезразличны талантливые соотечественники и вручил государственные награды, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, – это просто награда. Мне кажется, прежде всего это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", -заявил Зеленский.

Генеральный директор - художественный руководитель Киевского академического театра оперетты Богдан Струтинский, которого наградили орденом "За заслуги" I степени, сказал, что эта награда - определенное признание достижений его коллектива. Также он заявил, что государство должно уделять больше внимания поддержке искусства.

Фото: Офис президента

"Искусство отвечает не только за логику, но и за состояние души. Оно дает возможность другим людям в других отраслях получить энергию для своего творения, открыть больше самих себя. Поэтому однозначно искусство должно иметь специальную государственную программу по его поддержке. Потому что без него мы не будем знать, что строить и куда двигаться", - считает Богдан Струтинский.

А вот получивший почетное звание "Заслуженного артиста Украины" певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко (Потап) заявил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.

"У меня была детская мечта – с малых лет хотел, чтобы человек, который занимается хип-хоп-культурой, хоть раз был признан своим государством. И вот это произошло. На этом все мои государственные награды закончатся, потому что я вписал свое имя в историю - это признание государством хип-хоп- и рэп-культуры в моем лице1, - сказал он.

Певица Ирина Билык, получившая из рук президента орден Княгини Ольги III степени, назвала это событие общим достижением - ее самой и поклонников.

Напомним, 27 июня 2020 года президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины подписал указ № 254/2020 о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения. С полным списком награжденных можно познакомиться здесь.

Также мы сообщали, что Зеленский наградил умершего на Донбассе полковника Межакова орденом Богдана Хмельницкого.