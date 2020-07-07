На этой неделе в Москве завершили расследование резонансного ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Ему предъявили окончательное обвинение. Вскоре материалы дела передадут в суд.

На следующий день после завершения расследования адвокат артиста заявил, что у него есть доказательства невиновности своего подзащитного. Правда, потом уточнил, что его не так поняли.

Собрали главное по скандальному происшествию с известным актером, а также последнюю информацию по этому делу.

Как произошло ДТП

8 июня в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. На Смоленской площади актер на джипе выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем доставки еды. В результате 57-летний водитель Lada Сергей Захаров был тяжело травмирован и умер в больнице.

В момент совершения ДТП актер находился в нетрезвом состоянии. В машине он ехал один. Свою вину признал на месте и объяснил, что хотел обогнать машину, а саму аварию помнит плохо.

Ефремов сам поехал на медосвидетельствование. Экспертиза показала сильную степень опьянения, а также следы наркотиков - кокаина и марихуаны.

Как проходило расследование

Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате чего погиб человек. Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 12 лет колонии. Позже также было открыто дело по факту сбыта наркотиков актеру. Потерпевшими по делу проходят родственники погибшего - его вдова, сыновья и брат.

Сначала актера отпустили под подписку, но позже московский суд отправил его под домашний арест до 9 августа.

Психиатрическая экспертиза показала, что Михаил Ефремов вменяем. Его адвокат заявил, что автомобиль на момент ДТП был исправен.

6 июля стало известно, что досудебное расследование было завершено. После того, как с материалами дела ознакомятся стороны, его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем - в суд.

Погибший Сергей Захаров. Фото: mk.ru

При этом уже после этого, 7 июля, защитник Эльман Пашаев заявил, что собрал доказательства невиновности Ефремова и уговорил его пока подождать с признанием своей вины.

"Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения", - уточнил он.

Однако в этот же день он заявил журналистам, что его не так поняли и что Ефремов признает, что произошла авария с его машиной

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - сообщил Пашаев.

Что заявляли стороны

Через несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение. В нем он попросил прощения у родных погибшего.

"Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все-равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощенья. От моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик - мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить", - сказал он.

Также он заявил, что не будет использовать связи, чтобы его "отмазали".

Адвокат актера пояснял, что тот выпил, поскольку в тот день умер его близкий друг.

Родственники Сергея Захарова заявили, что не принимают извинений и отказываются от денег, которые предложил Ефремов. А когда на могиле погибшего в ДТП появился венок от имени актера, то семья жертвы сразу вынесла его за ограду.