Киевлянина будут судить за развращение девяти девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Следствие инкриминирует злоумышленнику 44 преступных эпизода. Мужчина не только распространял порнографию, но и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

41-летний житель Киева попал в поле зрения правоохранителей в ноябре 2019 года, когда совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки. Во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших.

Как выяснили полицейские, злоумышленник во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. С некоторыми у него были личные встречи, во время которых он целовал девочек и касался их половых органов.

Фигуранту инкриминируется совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Педофил находится под стражей. Досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Подольский районный суд города Киева. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии раскрыли 30-тысячную сеть педофилов, которые обменивались детьми и устраивали групповые изнасилования.

Также мы сообщали, что в Киеве на 10 лет лишили свободы педофила, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.