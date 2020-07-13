Предлагаем читателям гороскоп на эту неделю, с 13 по 19 июля, для каждого знака Зодиака. На этой неделе Луна будет находиться в убывающей фазе в Тельце, что благоприятно влияет на способность к обучению и освоению новой информации. В этот период успешными станут косметологические процедуры, занятия спортом, диета и укрепление отношений в семье.

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Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овны все еще остаются под влиянием груза прошедших событий в семье. Вы корите себя за то, что многого не смогли достичь, когда было больше сил и энергии. Звезды советуют вам не критиковать себя напрасно, а исправлять ситуацию. Подумайте про заслуженный отдых с родными.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам на этой неделе предстоит отыскать единственно правильное решение, чтобы уравновесить противоборствующие стороны. Не беспокойтесь, если вдруг ваши идеи будут противоречить друг другу. Время сможет расставить все на свои места.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов на этой неделе могут появиться романтические отношения, если вы сами этого захотите. Для этого нужно поменять свой взгляд на окружающий мир. Звезды советуют вам не стремиться сделать так, чтобы вам было легче. Намного правильнее делать так, чтобы было лучше!

Рак (22.06 - 22.07)

Раков на этой неделе будут одолевать сомнения и страсти, первопричиной которых станет ваш прагматизм. Остерегайтесь той ситуации, когда вы можете оказаться под влиянием чужих идей и стремлений и растратить свою жизненную энергию.

Лев (23.07 - 23.08)

В начале недели может проявиться властный и неуступчивый характер Львов. Несмотря на то, что такие качества помогут вам решить много важных вопросов, родных такое поведение может изрядно раздражать. Звезды предостерегают вас: впереди не лучший период для отношений, так как любимый человек не будет мириться с вашей грубостью.

Дева (24.08 - 23.09)

В течение этой недели Девы могут изменить свою судьбу. С одной стороны, вас могут испугать новшества и перемена событий, с другой - у вас есть все силы, чтобы быть решительными и достичь успеха. Дерзайте и верьте в себя!

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе события в жизни Весов будут развиваться по непредвиденному сценарию. Вам предстоит действовать, полагаясь на жизненный опыт и интуицию. Если будете осмотрительными, вы сможете многого достичь уже к среде.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам будет непросто сделать выбор из огромного количества планов и идей, большая часть которых является правильными и благоприятными. Перспективы связаны с тропой в неизвестность. Так или иначе действовать придется буквально с закрытыми глазами, находя верное решение на ощупь.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы безрезультатно пытаются найти ключ к успеху, пытаясь всем угодить. Так вы только отдаляете себя от желаемого. На этой неделе ваша активная деятельность позволит вам заключить успешные деловые соглашения и начать продвижение к цели. Звезды на вашей стороне - у вас есть шанс начать новую жизнь, когда вы сбросите с себя груз ответственности.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам предстоит заняться делами, требующими сосредоточенности. Возможно, вы сможете опровергнуть даже укоренившееся выражение о том, что "выше головы не прыгнешь". К середине недели вы сможете ощутить подъем сил и достичь поставленной цели, в частности, в вопросах взаимоотношений.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев ожидается трудоемкая и активная неделя, когда вы будете деятельными все 7 дней подряд. Успех на профессиональном поприще будет зависеть исключительно от вас. Зато вам будет по силам практически любая задача.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Звезды советуют Рыбам не переживать по мелочам. Живите осознанно, не забывая радоваться жизни и быть благодарными за все случайности, происходящие с вами. Постарайтесь хоть одну неделю своей жизни прожить, не сильно задумываясь о будущем. Вы ощутите гармонию с собой и окружающим миром.