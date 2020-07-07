В Луганской области бушуют лесные пожары. Огонь подбирается к селам региона, к его тушению ГСЧС задействовало более 350 пожарных. Ликвидация пожара осложняется сильным ветром, который активно разносит огонь по площади лесных массивов. В результате катаклизма погиб один человек.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба ГСЧС.

Согласно данным ведомства, вчера в 13:21 к спасателям поступила информация о том, что неподалеку от села Осколоновка на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник пожар, который распространился на 85 гектаров.

"По состоянию на 17 часов к тушению пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава с и 66 единиц техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в сообщении.

Так, в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на село Смоляниново и Волчье Новоайдарского района. Предварительно один человек погиб и девять госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

"Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - добавили спасатели.

Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Напомним, что последний масштабный пожар в Украине произошел в апреле на территории чернобыльской зоны отчуждения. В том же месяце лесные возгорания были зафиксированы и на территории Житомирской области.