И.о. министра энергетики Ольга Буславец при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагается на собственную интуицию.

Об этом она рассказала в интервью "Экономической правде".

"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец

"Мне показалось, что эти люди способны на решение поставленных задач. Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств", - добавила она.



Напомним, Ольга Буславец исполяет обязанности главы Минэнерго с 16 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что Минэнерго готовит тестовый проект по закрытию шахт в Украине.

Также мы сообщали, что Минэнерго собирается отменить льготный тариф на электричество.