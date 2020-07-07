"Рыбы способны на решение задач". Глава Минэнерго рассказала, как принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп
И.о. министра энергетики Ольга Буславец при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагается на собственную интуицию.
Об этом она рассказала в интервью "Экономической правде".
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец
"Мне показалось, что эти люди способны на решение поставленных задач. Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств", - добавила она.
Напомним, Ольга Буславец исполяет обязанности главы Минэнерго с 16 апреля.
Ранее "Страна" писала о том, что Минэнерго готовит тестовый проект по закрытию шахт в Украине.
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