Президент Венгрии Янош Адер попросил президента Украины решить проблему загрязнения закарпатской реки Тисы, поскольку ее воды несут кучи отходов в Венгрию. Он сообщил, что с наносимым рекой мусором в Венгрии уже не могут справиться даже с помощью машин.

Об этом говорится в официальном письме президента Венгрии.

"Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не уменьшилось. Оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки", - говорится в тексте письма президента Венгрии Владимиру Зеленскому.

"Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержной количестве", - добавил Адер, подчеркнув, что такая ситуация "недостойна европейских стандартов".

Как отмечает венгерский президент, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в 2019 году.

Тиса, одна из главных рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где впадает в Дунай.

Аналогичное письмо относительно загрязнения реки Сомеш президент Венгрии отправил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Обращаясь к обоим президентам, Адер отметил, что официальный Будапешт неоднократно обращался за помощью к обеим соседним странам, но в ответ было сделано слишком мало.

Президент Венгрии подчеркнул, что после недавних наводнений большое количество пластиковых бутылок и других отходов попало в Венгрию, что препятствует рыболовству, туризму и оказывает серьезное негативное влияние на дикую природу.

Обращаясь к обоим президентам, Янош Адер попросил их использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

Как сообщала "Страна", в Венгрии отказались следовать рекомендациям ЕС и впустят к себе лишь гостей из Сербии. "Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС", - сказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с ним в конце июля.