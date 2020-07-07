Заразиться коронавирусом легче всего в ночном клубе и пабе. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Израиля наглядно показало, какие занятия опасны для здоровья в условиях эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. Так, наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.

Об этом информирует издание "Вести Израиль".

Так, в перечень наименее опасных занятий (по возрастающей) вошли:

Категория №1

  • доставка еды посыльными (курьерами)
  • занятия спортом на воздухе

Категория №2

  • детские игры (речь идет о больших детях)
  • пользование одним туалетом в доме
  • заправка машин на АЗС
  • кемпинг
  • посещение музея

Категория №3

  • поход в гости в другую семью
  • посещение врача
  • еда за пределами дома
  • покупки в супермаркете
  • отдых на пляже
  • ходьба по оживленной улице

Занятия с опасностью средней степени:

Категория №4

  • купание в общественном бассейне
  • посещение торгового центра
  • пользование общественными туалетами
  • пикник на природе
  • пребывание в гостинице

Категория №5

  • посещение кинотеатра
  • занятия в школе и летние лагеря
  • посещение казино
  • работа в общем офисе
  • посещение парикмахерской
  • спортивные игры на спортивной площадке

Категория №6

  • перелеты
  • посещение ресторана
  • поездка в автобусе или поезде
  • занятия в спортзале
  • боулинг
  • посещение пожилого человека в его доме
  • игра в баскетбол

Занятия с наивысшей опасностью:

Категория №7

  • посещение свадьбы
  • рукопожатия или объятия
  • неношение маски
  • еда в общественной столовой
  • игры на детских площадках

Категория №8

  • посещение спектакля или концерта
  • посещение синагоги, церкви или мечети
  • посещение стадиона
  • посещение паба (внутри помещения)
  • вечеринка (внутри помещения)

Наиболее опасным занятием (категория №9), которому определена отдельная, девятая категория, признано посещение ночного клуба.

Минздрав Израиля назвал места, где есть наибольший риск заразиться коронавирусом. Инфографика: Вести Израиль

Напомним, что 1 июля в Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что в начале июля власти Львова приняли решение запретить работу ночных клубов во Львове для предотвращения распространения Covid-19.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 7 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека - до 49 607 инфицированных. Показатель заболеваемости коронавирусом стране на сегодня составляет 62,4 человека на 100 000 населения.

 

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