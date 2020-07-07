Министерство здравоохранения Израиля наглядно показало, какие занятия опасны для здоровья в условиях эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. Так, наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.

Об этом информирует издание "Вести Израиль".

Так, в перечень наименее опасных занятий (по возрастающей) вошли:

Категория №1

доставка еды посыльными (курьерами)

занятия спортом на воздухе

Категория №2

детские игры (речь идет о больших детях)

пользование одним туалетом в доме

заправка машин на АЗС

кемпинг

посещение музея

Категория №3

поход в гости в другую семью

посещение врача

еда за пределами дома

покупки в супермаркете

отдых на пляже

ходьба по оживленной улице

Занятия с опасностью средней степени:

Категория №4

купание в общественном бассейне

посещение торгового центра

пользование общественными туалетами

пикник на природе

пребывание в гостинице

Категория №5

посещение кинотеатра

занятия в школе и летние лагеря

посещение казино

работа в общем офисе

посещение парикмахерской

спортивные игры на спортивной площадке

Категория №6

перелеты

посещение ресторана

поездка в автобусе или поезде

занятия в спортзале

боулинг

посещение пожилого человека в его доме

игра в баскетбол

Занятия с наивысшей опасностью:

Категория №7

посещение свадьбы

рукопожатия или объятия

неношение маски

еда в общественной столовой

игры на детских площадках

Категория №8

посещение спектакля или концерта

посещение синагоги, церкви или мечети

посещение стадиона

посещение паба (внутри помещения)

вечеринка (внутри помещения)

Наиболее опасным занятием (категория №9), которому определена отдельная, девятая категория, признано посещение ночного клуба.

Напомним, что 1 июля в Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что в начале июля власти Львова приняли решение запретить работу ночных клубов во Львове для предотвращения распространения Covid-19.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 7 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека - до 49 607 инфицированных. Показатель заболеваемости коронавирусом стране на сегодня составляет 62,4 человека на 100 000 населения.