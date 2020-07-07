От спорта в парках до ночных клубов. В Израиле составили коронавирусный рейтинг опасности заведений
Министерство здравоохранения Израиля наглядно показало, какие занятия опасны для здоровья в условиях эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. Так, наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.
Об этом информирует издание "Вести Израиль".
Так, в перечень наименее опасных занятий (по возрастающей) вошли:
Категория №1
- доставка еды посыльными (курьерами)
- занятия спортом на воздухе
Категория №2
- детские игры (речь идет о больших детях)
- пользование одним туалетом в доме
- заправка машин на АЗС
- кемпинг
- посещение музея
Категория №3
- поход в гости в другую семью
- посещение врача
- еда за пределами дома
- покупки в супермаркете
- отдых на пляже
- ходьба по оживленной улице
Занятия с опасностью средней степени:
Категория №4
- купание в общественном бассейне
- посещение торгового центра
- пользование общественными туалетами
- пикник на природе
- пребывание в гостинице
Категория №5
- посещение кинотеатра
- занятия в школе и летние лагеря
- посещение казино
- работа в общем офисе
- посещение парикмахерской
- спортивные игры на спортивной площадке
Категория №6
- перелеты
- посещение ресторана
- поездка в автобусе или поезде
- занятия в спортзале
- боулинг
- посещение пожилого человека в его доме
- игра в баскетбол
Занятия с наивысшей опасностью:
Категория №7
- посещение свадьбы
- рукопожатия или объятия
- неношение маски
- еда в общественной столовой
- игры на детских площадках
Категория №8
- посещение спектакля или концерта
- посещение синагоги, церкви или мечети
- посещение стадиона
- посещение паба (внутри помещения)
- вечеринка (внутри помещения)
Наиболее опасным занятием (категория №9), которому определена отдельная, девятая категория, признано посещение ночного клуба.
Напомним, что 1 июля в Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения.
Ранее мы писали, что в начале июля власти Львова приняли решение запретить работу ночных клубов во Львове для предотвращения распространения Covid-19.
Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 7 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека - до 49 607 инфицированных. Показатель заболеваемости коронавирусом стране на сегодня составляет 62,4 человека на 100 000 населения.