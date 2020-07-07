Министерство экономики отказалось от пересмотра макроэкономического прогноза на 2020 год, несмотря на то, что инфляция и некоторые другие ожидаемые показатели не соответствуют текущей ситуации.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз закладывается под бюджет. Будем начинать работать над бюджетом на следующий год - начнем думать над обновлением макропрогноза", - сообщил он.

Петрашко добавил, что нынешняя турбулентность экономической ситуации в Украине и по всему миру не позволяет строить точные прогнозы. На данный момент остается неопределенность относительно открытия рынков, границ, а также относительно второй волны заболеваемости Covid-19. "К тому же изменения макропрогноза потребуют изменений в бюджет", - отметил министр.

При этом он заверил, что ожидания о падении экономики на 5% в этом году не ухудшились. "Примерно 5%. Хотя у меня есть более оптимистичные ожидания при определенных решениях. Мы гораздо лучше вышли из карантина, чем мы думали. Есть существенное обновление определенных направлений", - утверждает Петрашко.

Напомним, в этом году правительство заново переписало госбюджет-2020. "Страна" подробно разбиралась в обновленном законопроекте.

Также сообщали, что министр экономики назвал критической ситуацию с инфляцией в Украине. По его словам, макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в стране в районе 11%.