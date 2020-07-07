"Журналисты - против законопроекта "О СМИ" - пресс-конференция под таким названием пройдет в Киеве в четверг, 9 июля, сообщается на сайте Национального союза журналистов Украины.

Уточняется, что в пресс-конференции примут участие журналисты, подписавшие коллективное обращение к Верховной Раде с призывом отклонить законопроект "О медиа". В частности, анонсировано участие главы НСЖУ Сергея Томиленко, блогера и телеведущего Макса Назарова, журналистки, телеведущей и блогера Наташи Влащенко, президента Украинской ассоциации медиа бизнеса Алексея Погорелова, блогера Сергея Лямца, журналиста Андрея Павловского.

В процессе дискуссии участники озвучат обоснованные замечания к "доработанному" законопроекту, обменяются мнениями о дальнейшей судьбе украинского медиа пространства и возможных угроз свободе слова.

Начало пресс-конференции в 11:00, 9 июля.

Для СМИ доступна предварительная онлайн-регистрация.

Также планируется онлайн-трансляция события на Facebook-странице НСЖУ.

Как сообщала "Страна", 6 июля на сайте Рады опубликовали скандальный доработанный проект закона "О медиа". В целом закон стал еще более репрессивным по отношению к медиа, чем его предыдущая версия.

Напомним, что еще несколько месяцев назад представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир раскритиковал законопроект "О медиа" и заявил, что его нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству:

"Правовой анализ также вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", - говорится в отчете Арлема Дезира. По его мнению, этот документ снизит свободу средств массовой информации и негативно повлияет на свободу выражения мнений и доступ к информации в Украине.