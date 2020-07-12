Предлагаем читателям гороскоп на воскресенье, 12 июля, для всех знаков Зодиака. День удачный для физической и творческой активности, слаженной работы в коллективе, водных процедур и путешествий. Этот период также прекрасно подходит для смены привычек и созидания.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у Овнов - день подведения итогов и анализа событий. При наличии хорошего настроения, можете смело воплощать в жизнь авантюрные планы, не переживая за осложнения, ведь отправная точка любого успеха - это ваше желание.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы получат важную информацию от партнеров по работе, которая позволит вам использовать в своих интересах противоречивые данные. А дома захочется создать уют и навести порядок - только не увлекайтесь искусственными ароматами.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не теряйте головы и контролируйте свой эмоциональный фон. Для того, чтобы внести изменения в свою жизнь от вас потребуются минимальные усилия. Зато завершение в делах принесет вам истинное удовольствие.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки станут буквально незаменимыми в различных сферах. Вы замечательно владеете собой и никто не может вас разубедить в серьезности намерений. Звезды гордятся тем, что вы живите своей мечтой и, значит, скоро ее сможете достичь.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам лучше держаться подальше от неуравновешенных людей, которым вы не в силах объяснить, что человек сам является кузнецом своего счастья. Продолжайте создавать прекрасные возможности, которые приведут вас к исполнению задуманного, не обращая внимание на критику.

Дева (24.08 - 23.09)

Не беритесь за несколько дел одновременно, лучше сделать одно, но качественно. А если уж жертвовать своим временем и силами - то ради чего-то совершенного и грандиозного. Не следует отказываться от поддержки, чтобы избежать финансовых потерь.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов намечается профессиональный рост. Однако из-за того, что прогресс происходит вне зоны комфорта, нужно стараться оставаться спокойными, чтобы не ухудшить ситуацию. На выходных груз домашних обязанностей может помешать провести романтический вечер с любимым человеком.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы скоро начнут упорно взбираться на очередную карьерную ступень. Даже на выходных ваша работоспособность вызывает зависть у конкурентов, а перспективные предложения так и сыпятся под ноги. Звезды сулят вам успех, превосходящий все ожидания.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам необходимо ненадолго отвлечься от чужих интересов и забот, чтобы обратить свое внимание на советы окружающих и детально их проанализировать. Возможно, среди рекомендаций вы увидите действительно золотую идею.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам необходимо следовать заранее намеченному пути. Упростить прохождение сложного участка поможет умение примириться с недругами. Это значительно улучшит ситуацию, к вам начнут прислушиваться не только коллеги, но и начальство.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды советуют Водолеям не лезть на рожон и не идти на поводу у своих амбиций. На первое время вам может подойти стратегия выполнения тех дел, которые можно завершить оперативно, прилагая минимум усилий. Серьезными делами лучше заняться на следующей неделе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Дела Рыб продвигаются в гору, несмотря на все сложности. Звезды советуют вам сохранять самообладание и достойно реагировать на любые неприятности. Похоже, что они существуют только для того, чтобы успех ощущался втройне желанным.