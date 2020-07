В Англии, в пабах, которые возобновили работу лишь на выходных, выявили вспышку коронавируса Covid-19. Заведения были вынуждены вновь закрыться.

Инфекцию выявили у посетителей или сотрудников кабаков. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает газета The Guardian.

В частности, закрыто заведение The Lighthouse Kitchen & Carvery в графстве "Сомерсет". В руководстве паба рассказали, что коронавирусом заболел один из клиентов, посетивший ресторан в субботу. Теперь сотрудники связываются со всеми, кто в тот день находился в пабе, чтобы сообщить об этом.

"Весь наш штаб сотрудников пройдет тестирование, и мы вновь откроемся, когда будем уверены в безопасности", - сказали в пабе.

Другое заведение - The Fox and Hounds, расположенное в графстве Западный Йоркшир, - получило в понедельник звонок от одного из своих посетителей, который рассказал, что заболел коронавирусом. В The Fox and Hounds сообщили, что ожидают "дальнейших распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения" и пока прекращают работу.

4 июля в Англии сняли значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, открылись пабы и рестораны, закрытые еще в марте. Этот день в британских СМИ назвали "суперсубботой". По данным местных СМИ, в субботу пабы в Англии посетили десятки тысяч человек.

Пабы и рестораны в соответствии с рекомендациями собирают контактные данные посетителей, чтобы в случае необходимости иметь возможность связаться с ними. Подобные данные они должны хранить в течение 21 дня. Владельцам заведений необходимо указывать время прибытия в заведение и продолжительность нахождения.

Напомним о ситуации с Covid-19 в Украине. В официальной статистике сперва наметилась тенденция к снижению числа выявленных случаев заболевания.

Всё оказалось достаточно просто. Если в предыдущие два дня было сделано 21 759 тестов на коронавирус, то за 6-7 июля, когда заболевших стало резко меньше - только 16 039 исследований. То есть меньше на 26%. Для сравнения - число заболевших за те же периоды упало на 36%.