Судья "Танцев со звездами" стала руководителем Киевского хореографического училища
Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар возглавила Киевское государственное хореографическое училище. Сегодня ее в качестве и.о. директора представили коллективу учебного заведения.
Об этом сообщает телеграм-канал Министерства культуры и информполитики.
"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!" - сказала коллективу училища заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.
В свою очередь сама Екатерина Кухар назвала свои основные задачи на руководящем посту.
- повышение квалификации педагогов;
- разработка современных учебных планов;
- получения заведением III-IV уровня аккредитации;
- разработка "Украинской методики классического танца".
Напомним, Екатерина Кухар получила широкую известность, как судья телепроекта "Танцы со звездами".
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