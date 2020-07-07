Екатерина Кухар в качестве судьи участвовала в телепроекте "Танцы со звездами". Фото: facebook.com

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар возглавила Киевское государственное хореографическое училище. Сегодня ее в качестве и.о. директора представили коллективу учебного заведения.

Об этом сообщает телеграм-канал Министерства культуры и информполитики. 

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!" - сказала коллективу училища заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.

В свою очередь сама Екатерина Кухар назвала свои основные задачи на руководящем посту.

  • повышение квалификации педагогов;
  • разработка современных учебных планов;
  • получения заведением III-IV уровня аккредитации;
  • разработка "Украинской методики классического танца".

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Напомним, Екатерина Кухар получила широкую известность, как судья телепроекта "Танцы со звездами".

Ранее "Страна" писала о том, что балерина Екатерина Кухар рассказала, как ей удается оставаться стройной, несмотря на колбасу перед сном.

Также мы сообщали, что балерина Большого театра получила тяжелую травму головы при попытке побега.

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