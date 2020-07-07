"ДНР" возобновила пропуск граждан через пункт пропуска "Еленовка" на линии разграничения с территорией Украины, подконтрольной Киеву.

Об этом во вторник, 7 июля, пишут СМИ "республики".

Сообщается, что движение в обе стороны сегодня открыто с 09:00 до 18:00. Каким будет график работы пункта пропуска "Еленовка" в последующие дни определит штаб "ДНР" по борьбе с эпидемией коронавирусной болезни.

По данным издания, на выезд из "республики" выстроилась очередь из 100 автомобилей. Также у пункта пропуска собрались около 300 человек, которые планируют пересечь линию разграничения пешком. При этом по спискам в "ДНР" въедут около 190 человек.

Стоит отметить, что выехать с временно неподконрольной территории Донецкой области можно исключительно при наличии прописки на контролируемой Киевом территории Украины. Пропуск людей в "ДНР" производится по спискам, которые заранее подготовил штаб "республики" по борьбе с эпидемией Covid-19.

Напомним, что все, кто въедет в "ДНР" с территории Украины, должны будут пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в учреждениях здравоохранения.

Ранее мы писали, что "граница" между подконтрольной Киеву территорией Украины и "ДНР" была закрыта с 28 июня.