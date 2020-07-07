В первый день работы "Еленовки" на выезд из "ДНР" выстроились 300 человек и 100 автомобилей. Фоторепортаж
"ДНР" возобновила пропуск граждан через пункт пропуска "Еленовка" на линии разграничения с территорией Украины, подконтрольной Киеву.
Об этом во вторник, 7 июля, пишут СМИ "республики".
Сообщается, что движение в обе стороны сегодня открыто с 09:00 до 18:00. Каким будет график работы пункта пропуска "Еленовка" в последующие дни определит штаб "ДНР" по борьбе с эпидемией коронавирусной болезни.
По данным издания, на выезд из "республики" выстроилась очередь из 100 автомобилей. Также у пункта пропуска собрались около 300 человек, которые планируют пересечь линию разграничения пешком. При этом по спискам в "ДНР" въедут около 190 человек.
Стоит отметить, что выехать с временно неподконрольной территории Донецкой области можно исключительно при наличии прописки на контролируемой Киевом территории Украины. Пропуск людей в "ДНР" производится по спискам, которые заранее подготовил штаб "республики" по борьбе с эпидемией Covid-19.
Напомним, что все, кто въедет в "ДНР" с территории Украины, должны будут пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в учреждениях здравоохранения.
Ранее мы писали, что "граница" между подконтрольной Киеву территорией Украины и "ДНР" была закрыта с 28 июня.