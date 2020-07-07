Киевский городской совет выделит 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам после взрыва многоэтажки в Дарницком районе столицы. Материальную помощь от города получили уже 30 пострадавших.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на своем Telegram-канале, во вторник, 7 июля.

"Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн на ремонт и обустройство квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв", - написал он.

По словам мэра Киева, 40 семьям, которые остались без жилья из-за взрыва дома обеспечат ремонт, необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры.

Так, киевский совет выделил 20 млн грн:

На ремонт город выделит средства в расчете 2 925 грн за метр квадратный.

Для приобретение минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тыс грн;

для трехкомнатной квартиры - 140 000 грн.

Мэр Киева добавил, что материальную помощь от города - от 50 до 100 000 гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущее Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.

"Мы не оставим киевлян, которые оказались в беде", - подытожил мэр.

Напомним, в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, без жилья остались 125 человек. Повреждено в результате инцидента 40 квартир.

После этого президент Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших от взрыва многоэтажки. Кроме того, он попросил Кличко, который также присутствовал на мероприятии, сделать ремонт в новых квартирах, которые получат потерпевшие.

Как сообщалось позже, в первую очередь, жилье получили семьи, у которых есть маленькие и несовершеннолетние дети. Но, как оказалось, дома, в которых выдают квартиры еще не введены в эксплуатацию.