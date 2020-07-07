Власти Ровенской области решили ослабить карантин. В частности, разрешат работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов. Также карантинные меры могут ослабить в Киеве и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости (Covid-19 - Ред.). Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям – такие же условия. Относительно работы детских садов, то рекомендуем их открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация", - сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

При этом он отмечает, что "задача №1 - сохранить жизнь и здоровье людей".

Детские сады должны заработать в 5 районах Ровенской области. В частности, в Демидовском, Радовиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.

Их работу разрешат при соблюдении рекомендаций главного санитарного врача:

обязательное измерение температуры;

родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;

организация всех противоэпидемических мероприятий и т.п.

Как сообщала "Страна", количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека. С начала эпидемии в Украине умерло 1 283 человека, 22 193 пациента выздоровели.

Напомним, что Одесса вернулась в список проблемных регионов и не может смягчать карантин.