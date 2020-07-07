Автомобиль "Укрпочты", который утром во вторник, 7 июля, подорвали неизвестные, вез почтовые отправления и деньги из Лубен в Лохвицу. Пострадавшие в результате инцидента сотрудники компании попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На окраине села Тишки Лубенского района с помощью неустановленного взрывного устройства разбойники взорвали авто, забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с деньгами и скрылись с места преступления", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников "Укрпочты", их доставили в больницу. А злоумышленники похитили около 2,5 млн грн, однако окончательная сумма убытков компании выясняется.

Ранее в полиции уже сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Винницкой области подрывникам банкомата удалось унести с собой почти миллион гривен.

Также мы писали, что в Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста из Харькова. Он ограбил "Новую почту".