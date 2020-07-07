В мае "Газпром" продавал газ в ЕС по цене на $6 ниже рентабельности за 1 000 куб.м. Средняя цена экспортного и транспортируемого в ЕС топлива упала до $94 за 1000 куб.м.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на таможенную службу России.

По подсчетам агентства, уровень рентабельности экспорта газа "Газпромом" составляет $100 за 1 000 куб.м. По данным Fitch Ratings, рентабельность продажи российского газа в Евросоюз находится на уровне $106 за 1 000 куб.м.

Средняя цена газа по экспортному портфелю "Газпрома" в январе 2020 года равнялась $162, в феврале - $143, в марте - $125 и в апреле - $109 за 1 000 куб.м, согласно отчетам таможенной службы России.

Выручка "Газпрома" от экспорта газа в мае снизилась до $1,12 млрд по сравнению с $1,31 млрд в апреле.

Большая часть экспортного газа российской компании привязана к спотовым ценам, которые достигли минимума в мае. Средняя котировка газа с поставкой "на следующий день" на голландском хабе TTF снизилась до $52 за 1 000 куб. м в мае. В последней декаде месяца цена упала до $32 за 1000 куб.м.

В начале июля цена восстановилась до уровня $60 за 1 000 куб.м.

"Газпром" поставил в ЕС 11,9 млрд куб.м газа в мае 2020, что на 4,9 млрд куб.м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее "Страна" писала о том, что "Газпром" поменял схему поставок газа в "ЛНР" и "ДНР".

Также мы сообщали, что "Газпром" начал демонтаж труб, ведущих в Украину.