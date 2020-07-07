В Киеве в очередной раз возник пожар в жилом доме. На этот раз из-за утечки газа загорелась квартира в Днепровском районе столицы.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что информация о пожаре на ул. Радужная, 69 поступила к спасателям в 10:53. По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что возгорание возникло в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Несмотря на то, что к моменту приезда пожарных признаков пожара уже не наблюдалось, из здания были эвакуированы 8 человек с верхних этажей.

Также во время эвакуации спасатели разыскали владельца квартиры, где возник пожар. Он с незначительными ожогами руки был передан медикам.

"На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - заявили в ведомстве.

Напомним, что в Киеве на Позняках за два дня произошло два пожара в квартирах.

Ранее, 21 июня, в этом же районе столицы взорвался жилой дом. Возможной причиной инцидента называют газ.