Во вторник, 7 июля, в Броварском и Обуховском отделах полиции Киевской области произошли кадровые перестановки. В частности, назначены новые руководители.

Об этом говорится в Facebook главы полиции Киевской области Андрея Небытова во вторник, 7 июля.

Новым руководителем Броварского отдела полиции стал Максим Скидан. Также был назначен новый глава Обуховского отдела полиции, которым стал Олег Петренко.

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Как сообщала "Страна", 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров. Ранения получили три человека, задержаны 43. Установлены личности 67 человек, участвовавших в перестрелке.

В Кагарлицком отделении полиции, также в Киевской области, в ночь с 23 на 24 мая избивали и насиловали 26-летнюю девушку, а также избивали другого задержанного.

На фоне двух скандалов с правопорядком в Киевской области в "Слуге народа" решили назвать двух кандидатов на возможную замену министру внутренних дел Авакову.