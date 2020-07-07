После скандалов в Кагарлыке и Броварах в обоих районах сменили руководство полиции
Во вторник, 7 июля, в Броварском и Обуховском отделах полиции Киевской области произошли кадровые перестановки. В частности, назначены новые руководители.
Об этом говорится в Facebook главы полиции Киевской области Андрея Небытова во вторник, 7 июля.
Новым руководителем Броварского отдела полиции стал Максим Скидан. Также был назначен новый глава Обуховского отдела полиции, которым стал Олег Петренко.
Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов
Как сообщала "Страна", 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров. Ранения получили три человека, задержаны 43. Установлены личности 67 человек, участвовавших в перестрелке.
В Кагарлицком отделении полиции, также в Киевской области, в ночь с 23 на 24 мая избивали и насиловали 26-летнюю девушку, а также избивали другого задержанного.
На фоне двух скандалов с правопорядком в Киевской области в "Слуге народа" решили назвать двух кандидатов на возможную замену министру внутренних дел Авакову.