Во Львовской области за минувшие сутки был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом, в регионе выявили 144 новых случаев Covid-19. Несмотря на это, там смягчили карантин.

Так, о большом количестве подтвержденных случаев коронавируса во Львовской области сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Львовской области - 144, Закарпатской - 83 и в городе Киев - 63", - сказал Степанов.

Между тем, как пишет "Ежедневный Львов", в регионе смягчают карантин: фитнес-центрам и ресторанам разрешено работать при условии, что в помещении пребывает не более 10 человек.

"Решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС об ослаблении карантина было принято вчера. Городская комиссия разрешила работать фитнес-клубам и ресторанам еще раньше. Мы руководствовались постановлением, где было четко прописано, какое количество людей может совместно находиться в одном месте, поэтому и позволили работу этим заведениям с ограничением пребывания не более 10 человек в помещении", - сказала руководительница Штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Впрочем, детские садики по-прежнему не работают. Их собираются открыть только после проверки.

"Также вчера на областной комиссии поднимался вопрос об открытии дошкольных учебных заведений: было дано поручение на комиссии в течение этой недели провести проверку учреждений и их готовность к открытию. Поэтому этот вопрос будут рассматривать на следующем заседании этой комиссии", - сказала Сличная.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.

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