Предлагаем гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака. В этот день Луна находится в убывающей фазе в знаке зодиака Овен и наполняет день излишней импульсивностью и опрометчивостью в словах и действиях. Сегодня также есть риск разного рода конфронтаций.
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Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня Овнам необходимо руководствоваться в поступках исключительно здравым смыслом. Лучше избегать острых ощущений и не требовать от своих близких больше, чем от самого себя. Старайтесь меньше конфликтовать с родными, чтобы не обидеть их чувства.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцам лучше больше общаться и двигаться, при этом избегая ссор и раздражительности по мелочам. Желание расслабиться и отдохнуть может обернуться тем, что у вас из-под носа уведут важные проекты. Сегодня в ваших силах примирить между собой близких и друзей.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Близнецам необходимо провести некоторое время, тесно общаясь с родственниками. Не опускайтесь до выяснения отношений, каким бы ни был напряженным сегодняшний день. Сохраняйте спокойствие и благодушие в разговоре, а злость и агрессию спрячьте в дальний ящик.
Рак (22.06 - 22.07)
Шансы на успех у Раков возрастут, если они будут держаться ближе к злободневным делам. Не старайтесь переспорить своего собеседника. Сегодня вам как никогда будут удаваться спонтанные поступки, поэтому разрешите себе внезапные порывы и действия по наитию.
Лев (23.07 - 23.08)
В выходные у Львов будут получаться все дела, если они уделят больше сил хозяйственным заботам. Сегодня лучше избегать критики по отношению к руководству, а чтобы вас правильно понимали - будьте отзывчивыми и постарайтесь не пренебрегать дружескими советами.
Дева (24.08 - 23.09)
Девы стоят на пороге новых жизненных перспектив и успешных проектов на работе. Совсем скоро в вашей жизни произойдут также изменения в личной жизни. Постарайтесь в эти выходные быть максимально терпеливыми и сдержанными, пусть вашим главным козырем станет рассудительность.
Весы (24.09 - 23.10)
Звезды советуют Весам отказаться от обсуждения слухов, в противном случае ваши высказывания могут быть использованы против вас самих. Чтобы без усилий поддерживать гармоничную атмосферу в ближайшем окружении старайтесь чаще шутить.
Скорпион (24.10 - 22.11)
События выходного дня могут измениться для вас неожиданным образом. Возможно, вместо запланированного отдыха вам предложат трудную работу, от которой вы не сможете отказаться. Не отчаивайтесь, ваши усилия щедро вознаградят. А назревающие проблемы в личной жизни или конфликты в семье лучше разрешить в зародыше.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам важно взвешивать каждое свое слово, чтобы болтливость не сыграла с вами злую шутку. Звезды советуют заняться благотворительной деятельностью, которая произведет о вас положительное впечатление. Вы смело можете рассчитывать на поддержку членов семьи, если не постесняетесь попросить о ней.
Козерог (22.12 - 20.01)
Сегодня Козероги склонны к необдуманным действиям, в которых им будет способствовать удача. Единственное, чем можно обезопасить себя от конфликтов, это пунктуальностью и уважением к товарищам, которые стоят выше вас по служебной лестнице. Также лучше не планировать ничего нового в эти выходные.
Водолей (21.01 - 20.02)
Водолеев ждут в жизни серьезные перемены. Однако нужно быть предельно осмотрительными, давая согласие на участие в сомнительных предложениях. Если вам предложат новую высокооплачиваемую работу, отнестись к этому с большой долей скепсиса.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Сегодня Рыбам необходимо оставаться спокойными и доброжелательными даже в том случае, если произойдут самые непредвиденные события. Старайтесь не погружаться целиком и полностью в чужие заботы, отпускайте все неприятные ситуации.