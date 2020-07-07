Государственная "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) выставила на продажу 26 самолетов, арестованных у бывшего советского летного училища в Широком Запорожской области. Их цена начинается от 55,5 тысяч гривен. Торги пройдут 8 и 9 июля.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба госпредприятия.

Так, на продажу выставлены такие самолеты:

Л-29 (от 55 527 грн ) - первый чехословацкий реактивный самолет, произведен в конце 1960-х

) - первый чехословацкий реактивный самолет, произведен в конце 1960-х PZL-104 "Вільга 35А" (от 402 393 грн ) - польский легкий учебно-спортивный самолет, выпущен в 1991 году

) - польский легкий учебно-спортивный самолет, выпущен в 1991 году АН-2т (от 107 465 грн) - легкий транспортный самолет

Стоит отметить, что у данных летательных аппаратов закончился срок эксплуатации, так как они долгие годы стояли под открытым небом, вследствие чего образовались коррозия и трещины. Также у многих из них выцвела краска.

По данным СЕТАМ, все эти лайнеры были арестованы в декабре 2019 года у госучреждения министерства инфраструктуры "Запорожский центр летной подготовки им. маршала авиации А. И Покрышкина". Там с 1988 по 1994 год готовили летчиков-испытателей для всего СССР.

Работа учреждения была заморожена, так как не было госзаказа на подготовку специалистов. Из-за этого у предприятия появились долги.

"Программ нет, финансирование тоже, никто нас не взял "под крыло". Пошло сокращение, обвал летно-технического состава. Вся техника была рабочей, все было на ходу, были резервы, но мы оказались не нужны. Если самолет стоит месяц - нужно выполнить регламент, если стоит полгода - нужно выполнить консервацию", - заявил год назад бывший летчик, замдиректора госпредприятия Владимир Миленко.

Напомним, что недавно посольство США в столице Украины выставило на интернет-аукцион подержанные вещи, бытовую технику и мебель.

Ранее мы писали, что украинские власти решили больше не продавать с аукциона животных, конфискованных по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.